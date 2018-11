Duchowy wzrost musi odbywać się w ciszy

“ Pan wytłumaczył nam, jak wzrasta Kościół przypowieścią o siewcy. On sieje i ziarno wzrasta dniem i nocą... – Bóg daje wzrost – a potem widzi się owoce – mówił Papież. – Ale ważną rzeczą po pierwsze jest to, że Kościół wzrasta w ciszy, w ukryciu, i to jest kościelny styl. A w jaki sposób Kościół się nam ukazuje? Poprzez owoce, które przynoszą dobre uczynki, aby ludzie widzieli i chwalili Ojca, który jest w niebie – mówi Jezus – oraz dzięki celebracji – w uwielbieniu i ofierze Pana – to znaczy w Eucharystii. Tak Kościół się objawia: w Eucharystii i w dobrych uczynkach. ”