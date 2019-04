Duchowa adopcja to modlitwa, która ożywi Twoją parafię

Jak modlitwę w ramach adopcji duchowej przeprowadzić, jak do niej przygotować swoją parafię? Najpierw trzeba pójść do swojego proboszcza i zapytać go, czy możliwa jest taka inicjatywa, ale warto się tez w tej intencji modlić, np . w grupie Żywego Różańca, i rozpowszechnić wiedzę, że powstaje w parafii grupa modlitwy. Potem trzeba ustalić modlitwę w konkretnym dniu. Wszystkie pomocne materiały i cały ceremoniał przystąpienia do duchowej adopcji są do pobrania na stronie duchowaadopcja.pl - tłumaczą Katarzyna Pazdan i Małgorzata Bartas – Witan.

- Wśród wiernych są ludzie w różnych sytuacjach życiowych, maja różne motywacje. Są kobiety mające za sobą doświadczenie aborcji, są osoby, które nigdy by się na to nie zdecydowały, ci, którzy nie wiedzą o duchowej adopcji, dzieci, młodzież. Dlatego ważne jest mówić tak, by nikogo nie dotknąć, zranić, ale by dać innym impuls. To szansa, by nie dysponując niemal niczym uczynić naprawdę dobrą rzecz - dodaje Katarzyna Pazdan.