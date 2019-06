Duch Święty nie przychodzi do nas inaczej jak przez Maryję

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki".

(Łk. 1 46-56)



Jak być Maryją?

Ojciec Fabio twierdzi, że wspólnota „musi być Maryją”, to znaczy wychwalać Boga jak Maryja.

„Pierwsze słowo to imię Maryi, a drugie słowo to imię wspólnota. Oni wyczuwają więc to: Maryja musi być w centrum Odnowy charyzmatycznej. Będziemy mieli trzy konferencje, żeby to wyjaśnić. Nie ma Odnowy charyzmatycznej, gdzie nie ma Maryi. I druga wielka intuicja to ta, że Odnowa charyzmatyczna musi rodzić wspólnotę, z Odnowy rodzi się wspólnota, jeżeli nie ma wspólnoty, która się rodzi, nie jest to autentyczna Odnowa. Jest wielka różnica między grupą i wspólnotą. Grupa jest zbiorem osób, które gromadzą się okazjonalnie na modlitwie, ale fakt bycia razem nie ma szczególnego znaczenia: mógłbyś być ty, mógłby być inny, byłoby to bez znaczenia. Wspólnota to coś bardzo odmiennego. Wspólnota jest braterstwem, oznacza komunię życia, oznacza, że te osoby są świadome bycia zjednoczone przez to samo powołanie, przez to samo wezwanie, oznacza, że mamy to samą i jedną tożsamość. Rodzi się więc Wspólnota Maryja. I my rozumiemy tę nazwę – „Wspólnota Maryja” nie w tym sensie: wspólnota, która należy do Maryi, lub wspólnota, która ma Maryję jako patronkę, ale raczej oznacza ona: Wspólnota, która Jest Maryją. To, co chcemy powiedzieć, że wspólnota w pewien sposób czyni obecną Maryję, jak gdyby była niemal ciałem Maryi – prawie jak - nie chcę oczywiście powiedzieć herezji – nie chodzi tu o ciało Maryi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ta wspólnota więc chce być Maryją, ta wspólnota chce żyć jak Maryja, ta wspólnota chce mieć Maryję jako model, jako osobę do naśladowania, jako styl życia w świecie. Z tego powodu my zazwyczaj mówimy, że duchowość „Wspólnoty Maryja” to duchowość charyzmatyczna, chrystocentryczna i maryjna.”.(5) Zapraszam do wysłuchania pełnej treści konferencji, których zapisy znajdują się poniżej.