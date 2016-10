Duch Ribbentropa i Mołotowa niech będzie przestrogą dla Niemiec

reklama

Putin wybiera się do Berlina. Co wyniknie ze spotkania władcy Rosji z kanclerz Niemiec? Niemieccy komentatorzy przestrzegają Merkel przed wchodzeniem z Rosją w układy na specjalnych warunkach.

„Sueddeutsche Zeitung” zauważa przed wizytą, że stosunki z Rosją to bardzo kontrowersyjny temat w Niemczech. Połowa Niemców uważa, że Rosja to wróg, z którym nie można wchodzi w żadną komitywę, zaś druga połowa sądzi, że Federacja Rosyjska to dla ich kraju alternatywa dla USA.

Redaktorzy dziennika zauważają, że prowadzenie dialogu ze Wschodem przez najsilniejsze państwo Zachodniej Europy jest potrzebne, ale jednocześnie przestrzegają, aby pod żadnym pozorem nie sprawiać wrażenia, że Niemcy chcą się ułożyć z Kremlem na specjalnych warunkach. Putin wykorzystałby tę sytuację natychmiast.

„Niemcom nie wolno nigdy więcej zawierać umów z Rosją kosztem tych narodów” - pisze komentator „Sueddeutsche Zeitung”, przypominając pakt zawarty przez Ribbentropa i Mołotowa przed II Wojną Światową, który doprowadził do zniszczenia i pożogi szczególnie dotkliwej dla obszaru Europy Środowej, zwłaszcza dla Polski.

Niemieccy komentatorzy są zdania, że Merkel powinna uświadomić Putinowi, że wszystkie kraje w Europie mogą swobodnie wybierać sojusze i nie powinno istnieć nic takiego jak rosyjska strefa wpływów. Jednocześnie według niemieckich mediów za jasnym podkreśleniem suwerenności Ukrainy i innych krajów powinno iść zapewnienie o otwartości na dialog, jeżeli tylko Rosja zagwarantuje odprężenie i gotowość do współpracy.

19.10.2016, 12:11