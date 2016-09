Drzewo św. Jana żywi i leczy

Chleb świętojański to naturalny lek w zwalczaniu bakterii

Naturalne środowisko występowania karobu to tereny położone na wschód od i przy Morzu Śródziemnomorskim oraz inne, w których również dobrze, czują się cytrusy. Roślina ma bogatą historię, z której wynika między innymi nazwa chleb Św. Jana czy szarańczyn strąkowy. Wg Biblii Jan Chrzciciel żywił się szarańczą, której kształt przypomina owoce drzewa karobowego.

Owoc karobu to całkiem rozłożysty i gruby strąk o długości dochodzącej do 30 centymetrów.

Owe ciemnobrązowe strąki są nie tylko jadalne, ale również bogate w sacharozę ( prawie 40% plus inne cukry ) i białka ( do 8% ). Zawierają również witaminy A i B oraz kilka istotnych dla człowieka minerałów. Można je jeść bez uprzedniego przetworzenia, ale największą popularność zdobyły jako podstawa do mączki zastępującej kakao. I choć ten wielonasienny owoc ma nieco inny smak niż czekolada, to zawiera tylko jedną trzecią kalorii i jest dosłownie beztłuszczowy, jak również pełen pektyn, protein; jest hipoalergiczny i nie zawiera kwasu szczawiowego, który zaburza wchłanianie wapnia. W związku z tym mączka chleba świętojańskiego jest rozpowszechniona na rynku zdrowej żywności w kategorii czekolado-podobnych smaków. W takim razie jest cennym składnikiem zdrowej i zbilansowanej diety, również dla osób, które się odchudzają nie ma lepszego naturalnego środka.

Chleb świętojański można też wykorzystywać przy produkcji gum polisacharydowych, dzięki właściwościom takim jak: brak zapachu, smaku, koloru i kleistość. Z kolei łupiny chleba Św. Jana przeżuwali niegdyś śpiewacy dla przeczyszczenia gardła ergo głosu. Szarańczyn ma też zastosowanie medyczne, które omówię poniżej.

ANTYBAKTERYJNOŚĆ LIŚCI KAROBU

Liście drzewa karobowego są bogate w antybakteryjne substancje, idealne do walki z drobnoustrojami odpowiedzialnymi za listeriozę, poważną formę zatrucia pokarmowego, diagnozowanego po występujących wymiotach, biegunce, objawach grypopodobnym. Przedstawiam streszczenie artykułu z Journal of Agricultural and Food Chemistry ( czasopismo dotyczące chemii pokarmu i rolnictwa ).

Wzrastająca ilość bakterii odpornych na antybiotyki, wymusza szukanie alternatywnych i naturalnych substancji, odpowiedzialnych za przydatność do spożycia i kontrolę nad drobnoustrojami chorobotwórczymi w jedzeniu. Pan Nadhem Aissani wraz z współpracownikami widzi naglącą potrzebę opanowania wspomnianej Listeria monocytogenes, tj. bakterii która zebrała w bieżącym roku żniwo trzech zgonów w USA. Do chwili obecnej, karob nie przykuwał uwagi naukowców na tyle by go testować wobec Listerii.

Raport opisuje doświadczenie, w wyniku którego wyciąg z liści drzewa karobowego okazał się efektywny w tłumieniu wzrostu bakterii Listeria, rosnących w kulturze laboratoryjnej. Rezultat zachęcił badaczy do zaplanowania kolejnych testów ekstraktu, ale tym razem na próbkach mięsa i ryb.

Geograficzne umiejscowienie upraw drzewa karobowego.

Cennych gleb nie wykorzystuje się pod uprawę karobu i nie ma problemu z jego dostępnością z wielu krajach. Na przykład na Malcie, Cyprze, w Hiszpanii, we Włoch, a nawet Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatecznie zarzucono ten pomysł.

Z kolei jak czytamy na łamach bloga "e-anetabloguje.blog.pl", owoce drzewa św. Jana mają wiele pozytywnych właściwości odżwyczych: "

Nie można zapominać iż z miąższu, jaki znajduje się w strąkach wyrabia się mąkę bezwęglowodanową, którą to stosuje się do produkcji wyrobów dla osób chorych na cukrzycę, a także do produkcji syropów leczących kaszel. Proszek ze strąków może być też stosowany jako środekprzeciwbiegunkowy. Jest bardzo łagodny a jednocześnie skuteczny, dlatego mogą stosować go dzieci.

Miąższ ze strąków zawiera w sobie około 70% węglowodanów, a także 6 % białka, skrobię, składniki mineralne zaś wody ma tylko 15%. Warto wrócić uwagę na smak owoców, ponieważ przypominają czekoladę, bądź też słodkie kakao. Dzieje się tak dlatego, iż pod wpływem żucia wydostaje się amylaza, zaś w ślinie rozkłada się ona na cukry proste".

