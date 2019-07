Druzgocąca porażka totalnych! Dwa MIAŻDŻĄCE sondaże dla... TVN

MJ 15.7.19 20:29

Dla władzy nic złego się nie wydarzyło, mimo to ma notowania niższe niż w wyborach. Opozycja się rozsypała. Kukiz nie wiadomo dlaczego zyskuje. Platforma to niewiadoma, bo samodzielnie nie startowała. A sondażownie wymyślają jakieś swoje konfiguracje. Co one są warte pokazują kolejne wybory. Wyraźnie TVN, komusza szczekaczka mająca kłopoty finansowe, próbuje mobilizować opozycję, bo na wolnym rynku żaden lewacki twór nie jest w stanie istnieć samodzielnie bez publicznych pieniędzy.