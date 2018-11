'Droga prosto do Kremla'. Macierewicz OSTRO o Tusku!!!

"O ile sobie przypominam, dziś po raz pierwszy w historii mamy amerykańską administrację, która, delikatnie mówiąc, nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do zjednoczonej, silnej Europy"- stwierdził Tusk w swoim sobotnim wystąpieniu w Łodzi. Do tej wypowiedzi odniósł się były minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz. W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości, nie jest to najlepsza droga.