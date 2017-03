Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan - przyjdź!

reklama

Po raz kolejny w tym roku ulicami Warszawy przejdzie Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan.

Chrześcijanie są dzisiaj bardziej prześladowani niż kiedykolwiek w przeszłości. Represje dotykają ich na wszystkich kontynentach. Czasem jest to społeczny ostracyzm, a czasem męczeństwo. Jako wierni katolicy możemy przede wszystkim modlić się w intencji naszych braci, którzy cierpią dla Chrystusa. Szczególny wymiar ma publiczna modlitwa dlatego odprawiamy co roku nabożeństwo Drogi Krzyżowej w drodze do grobu błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki - mówi rzecznik Instytutu Ordo Caritatis Andrzej Dubiel.

Organizatorzy w swoich wypowiedziach odwołują się do raportu organizacji "Pomoc Kościołowi z Potrzebie", w którym czytamy: "Co trzeci człowiek na ziemi to chrześcijanin. Różnych wyznań. Ponad 2 miliardy ludzi to wyznawcy Chrystusa. Można powiedzieć, że co czwarty - 550 milionów osób - w stopniu mniej lub bardziej dotkliwym cierpi z powodu wyznawanej wiary. Dla 200 milionów prześladowanie nie jest kwestią teoretycznej możliwości, z którą trzeba się liczyć zgodnie z zapowiedzią Chrystusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was prześladować będą” (J 15,20), ale faktu."

Wśród krajów przodujących w prześladowaniach znajdują się Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Bhutan, Białoruś, Birma/Myanmar, Chiny, Egipt, Erytrea, Etiopia, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Korea Północna, Kuba, Laos, Liban, Malediwy, Nepal, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Turcja, Uganda, Wenezuela, Wietnam, Ziemia Święta, Zimbabwe. “Choć raport wspomina tylko jednym kraju europejskim w kontekście prześladowań - jest nim Białoruś - dobrze wiemy, że na naszym kontynencie sytuacja jest coraz trudniejsza, ponieważ chrześcijanie stali się mniejszością doświadczającą niechęci zarówno ze strony współobywateli jaki i polityków decydujących o kształcie prawa w poszczególnych państwach - mówi Tomasz Rowiński z Instytutu Ordo Caritatis, także redaktor pisma Christianitas.

Jednym z największych wrogów współczesnych chrześcijan jest obojętność opinii międzynarodowej wobec ich losu. Rozmaite tożsamości doświadczają dzisiaj szczególnej opieki prawnej w wymiarze międzynarodowej, podczas, gdy o zabijaniu chrześcijan mówi się bardzo niewiele. Niewiele dla zmiany tej sytuacji robią też polscy politycy, którzy - poza wyjątkami - zachowują tak jakby nie służyli krajowi, będącemu w najgłębszym swoim rdzeniu chrześcijańskim i katolickim. Pozostaje zaangażowanie społeczne na rzecz zmiany tej sytuacji i modlitwa. Ten drugi obowiązek chcemy w jakiejś mierze realizować podczas corocznej Drogi Krzyżowej w intencji prześladowanych chrześcijan - argumentuje Lech Łuczyński z biura europosła Marka Jurka.

Wydarzenie odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku, rozpocznie Mszą Świętą o godzinie 12.30 w kościele pw. św. Klemensa na ulicy Karolkowej 49 w Warszawie. Droga Krzyżowa wyruszy około godziny 14 spod kościoła oo. redemptorystów i ulicami Warszawy przejdzie aż do żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki na ulicy Hozjusza 2.

Zapraszamy do modlitwy, która jest naszym obowiązkiem solidarności wszystkich Warszawiaków.

Organizatorami Drogi Krzyżowej są Instytut Ordo Caritatis, Chrześcijański Kongres Społeczny, Fundacja Christiania, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Świętego Benedykta, Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej. Honorowym patronem wydarzenia jest Pan Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego.

30.03.2017, 16:00