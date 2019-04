Droga Krzyżowa Macieja Musiała. PIĘKNE świadectwo młodego aktora!

To już dwudzięsty piąty raz, kiedy wielkopiątkowa droga krzyżowa przejdzie ulicami Warszawy. Wierni spotkają się przed kościołem św. Anny, by przejść ul. Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, następnie ul. Wierzbową do pl. Piłsudskiego. Następnie ulicą Tokarzewskiego-Karaszewicza na Krakowskie Przedmieście i z powrotem do kościoła akademickiego św. Anny.