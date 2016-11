Drastyczne pogorszenie sytuacji w Donbasie

reklama

Tak źle na Ukrainie nie było od dawna. Od początku 2016 roku zanotowano w ostatnim tygodniu największy wzrost przypadków naruszeń rozejmu między Ukrainą a prorosyjskimi separatystami – informują kresy24.pl za Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Alexander Hug, wiceszef Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE w Donbasie, stwierdził, że w ostatnim tygodniu liczba odnotowanych przez OBWE naruszeń ustaleń o ciszy na linii podziału przekroczyła 150 procent w porównaniu z wcześniejszą sytuacją. Była to największa liczba ostrzałów od początku roku.

Oznacza to, że łamanie rozejmu następowało aż ponad 3400 razy w podanym okresie. Wliczają się w to ataki moździerzy, czołgów, wyrzutni rakietowych czy wreszcie artylerii. Co najgorsze – większośc ataków miała miejsce w okolicach miast takich jak Mariupol, Marjinka czy Popasna.

