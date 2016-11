Dramatyczny apel: Nie porzucajcie Ukrainy!

reklama

Stanisław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego apeluje do Europy, by ta nie zapominała o Ukrainie.

"Nie porzucajcie Ukrainy! Nie idźcie drogą prostych rozwiązań!" - mówił Szewczuk w rozmowie z katolicką agencją "Kathpress".

Zapewniał przy tym, że naród ukraiński jest zjednoczony w dążeniu do powrotu do europejskiej rodziny, do której należy.

„Cały naród podziela to przekonanie, tak na zachodzie jak i na wschodzie kraju. Wszyscy chcą widzieć Ukrainę jako wolny europejski kraj” - mówił arcybiskup.

Jak dodawał, zasady wolności, demokracji i praw człowieka są niepodważalne i cały naród Ukraiński ma to samo poczucie - poczucie chęci powrotu do wolnego świata.

Jak mówił Szewczuk, ludzie na Ukrainie oczekują wyzwolenia:

"Ludzie mieszkający w regionach Doniecka i Ługańska znajdują się w niewoli i oczekują wyzwolenia. Zauważają coraz bardziej, że Rosja ich nie potrzebuje i nie chce. Również ich przyszłość leży w wolnej i niepodległej Ukrainie".

Jednocześnie dodawał, że rozwiązanie konfliktu nie może przyjść z zewnątrz, ale musi się rozpocząć wewnątrz Ukrainy.

emde/Fronda.pl

12.11.2016, 14:20