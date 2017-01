Dramat we Włoszech: Co najmniej 16 osób, w tym dzieci, straciło życie w wypadku

reklama

Fot. Edward Kimmel via Flickr CC BY-SA 2.0 reklama

We Włoszech, nieopodal Werony, miał miejsce wypadek węgierskiego z udziałem szkolnego autobusu. Zginęło co najmniej 16 osób.

Według informacji Państwowej Służby Pożarnej we Włoszech, która pojawiła się na jej Twitterze, rannych jest 36 osób. W autobusie znajdowały się dzieci w wieku 14-16 lat, wracały z wycieczki szkolnej we Francji do Budapesztu.

Z nieznanych do tej pory przyczyn autobus zboczył z trasy i uderzył w wiadukt. Stanął w płomieniach, część dzieci znalazła się przez to poza autokarem, część jednak pozostała w środku.

Ci sono 16 morti per un incidente a un pullman a Verona https://t.co/FhjljAQY7J — Il Posticino (@ilposticino) 21 stycznia 2017

dam/PAP,Fronda.pl

21.01.2017, 11:30