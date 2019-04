Dramat na Sri Lance! Kolejne wybuchy, już 190 ofiar

Kolejne dramatyczne doniesienia ze Sri Lanki. W Niedzielę Wielkanocną doszło tam już do siódmej (w hotelu w mieście Dehiwala) i jak podaje policja - ósmej eksplozji. Łączna liczba ofiar dzisiejszych zamachów wzrosła do 190 osób.

Według informacji przekazywanych przez źródła w lankijskich służbach bezpieczeństwa co najmniej dwa wybuchy to dzieło zamachowców samobójców. Sri Lanka to kraj w większości buddyjski, chrześcijanie stanowią zaledwie 7 proc. ludności.