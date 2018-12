DRAMAT Frasyniuka! 'Nie mam na kogo głosować'

"Kaczyński, który jest przestępcą i łamie konstytucję, jednak ma jakąś opowieść dla swojego elektoratu. Po naszej stronie nie ma żadnej opowieści. To jest przerażające"- narzekał Frasyniuk. Następnie oświadczył, że nie ma na kogo głosować. No, może Donald Tusk, który, w ocenie Frasyniuka, "jest jedynym politykiem w Polsce, który rozumie oczekiwanie polskiego społeczeństwa i ma świadomość, że w różnych sprawach społeczeństwo jest skuteczniejsze niż politycy".

"Człowiek, który wykiwał swojego partnera w biznesie politycznym, jest najlepszą gwarancją, że nie wykiwa nas, obywateli. Człowiek, który przez lata z żelazną konsekwencją budujący swój negatywny elektorat. No fantastyczny kandydat"- drwił. Władysław Frasyniuk domaga się od Schetyny również jasnej deklaracji: dlaczego chce dojść do władzy i jaki ma stosunek do takich spraw, jak ochrona środowiska, węgiel, drożejąca energia, aborcja czy Kościół.