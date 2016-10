Dramat Arkadiusza Milika po wczorajszym meczu!

reklama

Fot. Youtube

Arkadiusz Milik wczoraj po przerwie w meczu Polska – Dania (wygranym przez naszą reprezentację 3:2) nie powrócił już na murawę. Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN, na swoim twitterze napisał dziś o kontuzji Milika.

Niestety, nabawił się on kontuzji po tym, gdy jeden z Duńczyków ostro zaatakował go w polu. Wieści są dla Milika bardzo złe. Czeka go operacja, a potem kilka miesięcy przerwy:

2/2 Arek jutro wraca do klubu. Czeka go najprawdopodobniej zabieg operacyjny, po którym przerwa trwa kilka miesięcy

- napisał na swoim Twitterze Jakub Kwiatkowski.

Po meczu przeprowadzone zostały badania. Milik uszkodził wiązadło krzyżowe przednie. Niestety, jest to bardzo poważna kontuzja i piłkarz nie będzie mógł zagrać w wielu następnych meczach.

9.10.2016