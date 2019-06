Dramat 17-latki z Holandii: Nie eutanazja, ale zagłodzenie

"Po latach walki jestem wyczerpana. Od jakiegoś czasu nie jem i nie piję; po wielu dyskusjach i ocenach zdecydowano, żeby pozwolić mi odejść, bo moje cierpienie jest nie do zniesienia"- dodała. Noa Pothoven prosiła przy tym obserwujących na Instagramie, aby nie próbowali przekonywać jej do zmiany planów. Nastolatka podkreśliła, że jest to jej własna- i ostateczna- decyzja.

"W tym przypadku kochać to pozwolić odejść"-podsumowała Holenderka. Dziewczyna w ubiegłym roku wydała autobiografię "Winnen or leren" (Wygraj lub ucz się), w której opisała swoje traumatyczne przeżycia. Była molestowana seksualnie, a w wieku 14 lat - zgwałcona przez dwóch mężczyzn. Te dramatyczne wydarzenia spowodowały u nastolatki zespół stresu pourazowego, depresję i anoreksję. W wyniku traumy Pothoven kilkakrotnie próbowała odebrać sobie życie. Nie opowiedziała o swoim cierpieniu rodzicom, którzy dowiedzieli się o wszystkim dopiero w 2018 r. Wówczas Holenderka zgłosiła się do kliniki eutanazji w Hadze, jednak lekarze, ze względu na wiek dziewczyny i brak zgody rodziców, odmówili przeprowadzenia zabiegu. W Holandii co prawda eutanazja jest legalna od 12. roku życia (co również napawa zgrozą), tym niemniej na zabieg potrzeba zgody rodziców i orzeczenia lekarzy, że ból jest dla pacjenta nie do zniesienia. Takiej zgody nie otrzymała Noa Pothoven, zamiast tego zdecydowano się na przejście na opiekę paliatywną.