Drag queen jako Maryja - zawiadomiono prokuraturę. Biskup zalał się łzami i...

Obrzydliwe wydarzenie miało miejsce podczas zabawy karnawałowej w Las Palmas. Przebrany za kobietę mężczyzna, „artysta” Borja Casillas, ucharakteryzowany został na Maryję.

Na zabawie obecny był Francisco Cases – hiszpański biskup z Wysp Kanaryjskich. Stwierdził, że przygnębiło go to bardiej niż katastrofa samolotu Spanair w sierpniu 2008 roku. W jej wyniku zginęły wówczas 154 osoby. Biskup, gdy zobaczył występ, zalał się łzami. Modlił się o wybaczenie dla artysty. Wystosował także list otwarty do mediów hiszpańskich, w którym protestuje przeciw występom tegoż „artysty”.

Biskup dodaje w nim, że celem występu było obrażenie chrześcijan. Złożone zostało także zawiadomienie do prokuratury. Hiszpańskie Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich zażądało wszczęcia postępowania ws. obrazy uczuć religijnych. Na stronie change.org jest także petycja w sprawie ukarania organizatorów festiwalu – zebrała już kilkadziesiąt tysięcy podpisów.

2.03.2017, 17:20