Dr Werner: Nasza cywilizacja jest lepsza, niż islamska

Dr Bill Werner, ekspert w dziedzinie politycznego islamu, stwierdził, że nasza cywilizacja jest lepsza, niż cywilizacja islamska.

Jak stwierdził dr Werner w "Rozmowach niedokończonych" w Radiu Maryja, zasada miłości bliźniego, na której opiera się chrześcijaństwo, jest o wiele lepsza i bardziej korzystna dla cywilizacji, niż etyczny dualizm, jaki postulowany jest przez islam.

Jak analizował Werner, wyjaśniając zjawisko politycznego islamu, ogromna część Koranu i innych ksiąg zawierających prawdy islamskiej wiary dotyczy tego, jak należy postępować z niewiernymi.

"Islam jest doktryną, którą możemy znaleźć w Koranie, sura i hadisach, ale jest coś dziwnego, jeśli patrzymy na te książki. Dziwnym jest to, że w większej części te książki nie mówią o tym, jak być muzułmaninem, ale mówią w jaki sposób traktować niewiernych (…) i właśnie tę część doktryny, która dotyczy niewiernych, nazywam politycznym islamem" - mówi Werner.

Jak dodaje, dokładnie 51 proc. treści w tych treściach dotyczy nie religii, ale kwestii niewiernych.

Werner w prostych słowach wyjaśnił, dlaczego wpływ islamu na naszym kontynencie się zwiększa:

"Jest tak dlatego, że Europa, podobnie jak Stany Zjednoczone, zamiast bronić swoich wartości, zaczyna iść w stronę absolutnej tolerancji do takiego stopnia, że jest w stanie tolerować to, co prowadzi do zagłady".

Jak dodawał:

"Popatrzmy na etykę zachodniego świata. Jest ona oparta o złotą zasadę „nie czyń krzywdy bliźniemu”. Natomiast etyka islamska jest dualistyczna. To, w jaki sposób oni odnoszą się do innej osoby, zależy od tego, czy ta osoba jest muzułmaninem, czy nie".

Zdaniem doktora to właśnie ta różnica w fundamentalnych zasadach stanowi o tym, że to nasza cywilizacja jest lepsza:

"Islam jest oparty o etyczną zasadę dualności, a jeżeli chodzi o intelektualną zasadę, to tam dominuje myśl autorytarna. Żadna myśl, która jest sprzeczna z tym, co jest w szariacie, nie jest dozwolona. (…) Nasza cywilizacja jest lepsza niż cywilizacja islamska. Uważam, że złota zasada nieczynienia krzywdy bliźniemu jest lepsza niż zasada etycznego dualizmu" - mówił.

emde/radiomaryja.pl

28.03.2017, 17:30