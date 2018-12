Dr Targalski o autokefalii: Putinofile załamują ręce!

"Co pół roku sześciu biskupów ulega wymianie, znaczy następnych sześciu zasiada w synodzie. Takie rozwiązanie zostało przyjęte po to, żeby wszyscy biskupi mogli po kolei brać udział w pracach synodu. My dotychczas niestety nie wiemy, ilu biskupów ukraińskiej cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego wzięło udział w soborze zjednoczeniowym"- zaznaczył politolog. Jak tłumaczył dalej, naturalną koleją rzeczy będzie teraz długotrwały proces przechodzenia "przynajmniej części duchowieństwa i wiernych z cerkwi rosyjskiej do cerkwi ukraińskiej".