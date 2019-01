Dr Piotr Ślusarczyk: Multikulturalizm zmienił się w karykaturę samego siebie

Centrum Porozumienia Islamskiego w Golders Green we współpracy z przedstawicielami londyńskiej społeczności żydowskiej oraz Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem, by przeciąć narosłe w ostatnich latach napięcia związane z budową meczetu w dzielnicy żydowskiej Londynu, postanowiło zorganizować wystawę pt. „Kochaj swoich sąsiadów”, poświęconą pamięci albańskich muzułmanów, którzy ratowali Żydów w czasie Holocaustu. Wystawa miała zostać otwarta w styczniu tego roku, została jednak odwołana.

„Inicjatywy, które próbują pokazać przyjazną twarz społeczności muzułmańskiej, jednocześnie ujawniają mroczną twarz fundamentalistów”

Wezwania do bojkotu wydarzenia formułował Roshan M Salih, dziennikarz prowadzący stronę internetową 5pillarsuk.com oraz pracujący dla irańskiej telewizji Press TV. Jego argumentację streścić można w sposób następujący: w zorganizowaniu wystawy pomaga Yad Vashem, Yad Vashem to instytucja państwa Izrael, Izrael to państwo wrogie muzułmanom. „Uroczystości nie mogą nigdy odbywać się wspólnie z izraelskimi oprawcami lub ich zwolennikami” – powiedział Salih i jednocześnie określił zwolenników otwarcia wystawy mianem syjonistów. Teraz w mediach społecznościowych przedstawia się jako ofiara nagonki izraelskiej prasy i chwali decyzję władz meczetu, pisząc „Kolejny artykuł w ‚Jewish Chronicle’ atakuje mnie. W każdym razie meczety oraz instytucje muzułmańskie wsłuchują się w głos społeczności muzułmańskiej, a nie bandy syjonistów, więc dobrze zrobił meczet w Golders Green, słuchając głosu swojej społeczności” . To wystarczyło, żeby muzułmanie chcący porozumienia ze społecznością żydowską zrobili krok w tył.