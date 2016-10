Dr Paul Cameron, specjalista zagadnień homoseksualizmu, ponownie w Polsce

reklama

W dn. 9-16 października 2016 do naszego kraju przyjedzie renomowany psycholog, specjalista zagadnień homoseksualizmu dr Paul Cameron.

Cameron, na podstawie badań naukowych, udowadnia związki tej dewiacji z pedofilią, przemocą seksualną oraz wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Jest doktorem psychologii Uniwersytetu Kolorado, wykładowcą uniwersytetów w Louisville i Nebrasce oraz Seminarium Teologicznego Fullera, późniejszym założycielem i przewodniczącym Instytutu Badań nad Rodziną (Family Research Institute) w Kolorado, USA.

Znany jest jako pionier badań nad szkodliwością dymu papierosowego, konsultant Departamentu Zdrowia administracji Prezydenta Ronalda Reagana w czasach pierwszej fali epidemii AIDS, później wielokrotny konsultant rządów USA i Kanady w sprawach zdrowia publicznego, wieloletni ekspert sądowy w sprawach dotyczących opieki nad nieletnimi, należący do 1% procenta naukowców dopuszczonych do recenzowania badań publikowanych w najbardziej prestiżowych periodykach naukowych (m.in. British Medical Journal, Canadian Journal of Psychiatry).

Na dorobek naukowy dr. Camerona składa się ponad 90 artykułów naukowych oraz 5 książek poświęconych problematyce homoseksualizmu. Jego artykuły poruszające negatywne skutki aktywności homoseksualnej były publikowane w prestiżowych periodykach medycznych – British Medical Journal, Psychological Reports, Journal of Canadian Medical Association. Według danych największej na świecie biblioteki medycznej - amerykańskiej National Library of Medicine, dr Paul Cameron należy światowej czołówki badaczy nad zjawiskiem homoseksualizmu.

Ze względu na swoje badania, dr Paul Cameron wielokrotnie padał ofiarą oszczerstw i pomówień ze strony aktywistów homoseksualizmu, zarzucających mu fałszowanie badań. Działania takie w Polsce prowadziło m.in. Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” w celu uniemożliwieniu mu prowadzenia wykładów na polskich uczelniach. 1 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Toruniu nakazał stowarzyszeniu przeproszenie dr. Paula Camerona za nazwanie go „naukowym hochsztaplerem” i negowanie jego dorobku naukowego.

Dr Paul Cameron mieszka w stanie Kolorado w USA z małżonką. Ma troje dzieci i jedenaścioro wnucząt.

Oto pełny plan wizyty:

9.10 (niedziela)

15:00 – spotkanie otwarte w Śląskim Centrum Kultury w Siemianowicach Śląskich, SCK Willa Titznera, ul. 27 stycznia 3

10.10 (poniedziałek)

12:00 – konferencja prasowa - Konferencja Episkopatu Polski, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 6, Warszawa, sala 16 (udział: dr Cameron, ks. Przemysław Drąg - Krajowy Duszpasterz Rodzin, Kaja Godek - Fundacja Życie i Rodzina)

11.10 (wtorek)

9:00 – Konferencja w Sejmie RP, Sala Kolumnowa: “Polska na mapie drogowej ruchów LGBT. Dane empiryczne”. Prelegenci: Dr Paul Cameron, dr Marek Czachorowski, Grzegorz Strzemecki, publicysta.

Organizatorzy: Robert Winnicki, Poseł na Sejm RP, Fundacja Życie i Rodzina

9:00 - 9:10 Powitanie uczestników

9:10 - 10:40 Paul Cameron: "Growth of homosexuality in US teens and how Polish children fared in an international study of child rape: empirical findings."(Wzrost homoseksualizmu u nastolatków w USA oraz dane z polski w międzynarodowym badaniu nad wykorzystywaniem seksualnym dzieci)

10:40 - 11:00 przerwa kawowa

11:00 - 11:45 Marek Czachorowski: Ideologizacja historii homoseksualizmu.

11:45 - 12:30 Grzegorz Strzemecki: Mapa drogowa LGBTQ w Polsce. Cele, sposoby działania i budząca niepokój skuteczność

12:30 - 13:30 - panel z udziałem wszystkich prelegentów, pytania z sali

13:30 zakończenie konferencji, pożegnanie uczestników

18:00 – spotkanie otwarte dla publiczności – ul. Floriańska 3 Warszawa, Sala Kurialna, organizator Prawica RP

12.10 (środa)

18:00 – spotknie otwarte dla publiczności – Biblioteka Miejska w Jaworznie, Rynek Główny 17 (organizator Prawica RP)

13.10 (czwartek)

13:00 – konferencja prasowa z Ruchem Narodowym, Wrocław

17:00 – spotkanie otwarte dla publiczności adres Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław (organizator Ruch Narodowy)

14.10 (piątek)

13:00 – konferencja prasowa z Ruchem Narodowym w Krakowie

18:00 – spotkanie otwarte dla publiczności, Kraków, adres ul. Gęsia 8, Hotel Galaxy (organizator: Ruch Narodowy)

15.10 (sobota)

10:00 – spotkanie otwarte w Ośrodku Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16, Radom (organizator: poseł Marek Jurek i Prawica RP)

18:00 – spotkanie otwarte, Filia Biura Krajowego Europosła Marka Jurka, ul. Franciszka Ratajczaka 44, Poznań

