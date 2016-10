Dr Paul Cameron: ludzie mają fiksacje, ale to nie znaczy, że jest to dobre

reklama

Dr Paul Cameron, amerykański naukowiec i krytyk homoseksualizmu, wygłosił wczoraj wykład w Sejmie, gdzie przybył na zaproszenie Roberta Winnickiego z Ruchu Narodowego.

Naukowiec przedstawił dane na temat pedofilii i homoseksualizmu. Są to jego najnowsze badania dotyczące rozprzestrzeniania się homoseksualizmu wśród nastolatków oraz dane z Polski w międzynarodowym badaniu nad wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

''Wierzę, że ludzie mają różne fiksacje. Ale to nie znaczy, że jest to dobre (..)7 proc. badanych gejów, a sam badacz również był gejem, przyznało się do uprawiania seksu z dziećmi'' - mówił Cameron, jak podaje wp.pl

Dr Cameron będzie uczestniczył w spotkaniach i konferencjach prasowych w Polsce jeszcze przez pięć dni, tj. do 16 października. Konferencje organizowane są m. in. w Warszawie (Sejm RP), Jaworznie, Wrocławiu i Krakowie. Poszczególne części wizyty organizują m.in. Prawica RP i Ruch Narodowy.

Dr Paul Cameron jest amerykańskim psychologiem, wykładowcą m.in. uniwersytetów w Louisville i Nebrasce. Jego badania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniu homoseksualizmu. Paul Cameron jest również założycielem i przewodniczącym Instytutu Badań nad Rodziną (Family Research Institute) w Colorado.

,,Wierzę, że ludzie mają różne fiksacje. Wiele osób ma fiksacje związane z jedzeniem, znacznie więcej z seksem. Ale to, że jest się na punkcie czegoś zakręconym, nie znaczy, że jest to dobre'' mówił naukowiec.

,,Szkoci aresztowali mężczyznę, który uprawiał seks z drzewem. Nie wiem, ile osób zakochało się w drzewie. Niedawno ktoś został aresztowany za seks z kurczakiem. Nie wiem, ile osób chciałoby uprawiać seks z kurczakiem, ale to raczej przykre, jest to raczej powód do wstydu niż do świętowania'' - stwierdził dr Cameron.

LDD/wp.pl/radiomaryja.pl

12.10.2016, 17:40