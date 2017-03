Dr n. med. Jacek Norkowski OP dla Frondy: Czym są szczepienia?

reklama

Dr n. med. ks. Jacek Norkowski OP, źr . youtube reklama

Luiza Dołęgowska, Fronda: W ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka, i również później wielokrotnie do osiągnięcia 18 roku życia, dzieciom podawane są szczepienia różnego typu. Szczepionki mają za zadanie wywołać uodpornienie organizmu człowieka na choroby, jakie mogą go zaatakować w przyszłości. Co zawierają takie szczepionki i czy są szkodliwe?

Dr n. med. Jacek Maria Norkowski OP dla Frondy: Szczepionki często zawierają osłabione patogeny,czyli patogeny żywe, co może spowodować epidemie - o tym się nie mówi, ale to właśnie szczepienia nierzadko są powodem epidemii, bywają w każdym razie, a oprócz tego zawsze zawierają rtęć i aluminium, które są niezwykle toksyczne dla układu nerwowego. [linki do stron dot. poruszanych kwestii, więszość w j. angielskim - red.]

https://onalubi.pl/szczepienia/1918-rok-20-mln-ludzi-umarlo-przez-szczepionki/

Silent Epidemic:The Untold Story of Vaccines - Full Movie - Directed by Gary Null Gary Null 82,640 views

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X06005913

Co rtęć i aluminium powodują w organizmie ludzkim?

Powodują różnego typu uszkodzenia układu nerwowego, jak również nowotwory układu nerwowego i nowotwory w całym ciele. Jest taki lekarz amerykański, który mówi, że po tym jakie kto przyjął szczepienia z góry mniej więcej wie, kiedy u tej osoby będą się rozwijały nowotwory albo na odwrót - gdy u kogoś występuje pewien typ nowotworu - on domyśla się, z którą falą szczepionek powstanie tego nowotworu może być związane.

Flu Shot Causes Guillain-Barre Syndrome and More According to Dr. Mark Geier unhoodwinked 5,864 views

https://www.youtube.com/watch?v=DOWCLS7OutA

https://thetruthaboutcancer.com/vaccines-cancer-in-a-syringe/

https://www.youtube.com/watch?v=7QBcMYqlaDs

https://www.youtube.com/watch?v=1-XZs53vZzw

https://www.youtube.com/watch?v=-uGWut6IRfA

Lekarze amerykańscy publicznie takie rzeczy potwierdzają, podają swoje nazwiska i tytuły naukowe, oczywiście niektórzy z nich również publikowali prace naukowe, ale jest to osobna sprawa, które z tych prac się przebijają do opinii publicznej, a które nie, ponieważ czasopisma naukowe też nie są zupełnie neutralne - tylko niektóre artykuły są przyjmowane do publikacji, a niektóre nie. Bardzo trudno jest opublikować coś, co by pokazywało szkodliwość szczepień, ale takie prace jednak są, zaś opinie wielu lekarzy są jednoznaczne.

(Lista lekarzy kwestionujących bezpieczeństw szczepionek https://szczepienia.wybudzeni.com/lista-dr-kwestionujacych-bezpieczenstwo)

Drugą sprawą jest skuteczność i potrzeba szczepień - ci lekarze, którzy krytykują szczepienia również wskazują na to, że szczepienie nie spowodowało zaniku epidemii, ponieważ te epidemie zanikały same z siebie wskutek tego, że zarazki w kolejnych swoich generacjach są po prostu mniej zjadliwe - takie jest prawo natury, że przetrwają te, które są mniej zjadliwe, które dążą do takiej pewnej ,,komensalizacji'' - do tego, żeby być w człowieku - nawet jeśli pasożytem, to mniej groźnym, który nie będzie zabijał swojego żywiciela.

http://www.biomedcentral.com/1471-2334/13/441

Czyli taka jest tendencja w ewolucji drobnoustrojów?

Tak. Wszystkie badania, które pokazywały w jakiś sposób dynamikę epidemii na osi czasu pokazują również i to, że nie ma związku z wprowadzaniem szczepień a znikiem tych epidemii. Ten zanik postępował już wcześniej z nawet zdarzało się, że szczepienia czasowo odwracały zanikanie epidemii, a niekiedy wręcz powodowały epidemie, którym miały zapobiegać. http://www.vaccinationcouncil.org/2013/08/27/vaccination-a-mythical-history-by-roman-bystrianyk-and-suzanne-humphries-md

https://www.youtube.com/watch?v=Df2IDbNY8cI

Czy są przykłady takich epidemii, wywołanych szczepieniami?

Niektórzy autorzy podkreślają, że sławna ,,hiszpanka'', która zabiła 20 mln ludzi w Europie, była spowodowana szczepieniami wśród żołnierzy amerykańskich i kanadyjskich wirusem grypy i innymi szcepionkami - bardzo złośliwym, i że to właśnie szczepienia wywołały tę wielką epidemię, a nie coś innego. To przykład, ile osób jest zarażonych przez szczepienia. Ja sam spotykałem się z tym, że np. szczepienia na gruźlicę powodują zarażenie gruźlicą i u części przynajmniej pacjentów szczepienie to jest szkodliwe dla zdrowia i życia. Sytuacje zakażeń występują, inaczej przecież nie da się przecież wywołać pożądanej odporności. W ogóle sam fakt mówienia o tym, że szczepionka wywołuje odporność wcale nie oznacza, że dany człowiek nie zachoruje na tę chorobę, tylko, że ma pewien poziom przeciwciał, wywołanych przez tę szczepionkę - to się rozumie przez odporność.

http://www.getholistichealth.com/37731/exclusive-the-spanish-influenza-epidemic-of-1918-was-caused-by-vaccinations/

https://www.youtube.com/watch?v=ZQxwalPNxyU

Czy oznacza to, że przeciwciała odpornościowe są wytworzone przez organizm na skutek wprowadzenia do ustroju osłabionych drobnoustrojów chorobowych?

Tak, one są wytworzone w ten sposób, przy czym nie jest to to samo, co naturalna odporność nabyta przez przebycie tej choroby lub po prostu kontakt z zarazkiem - i dlatego można nawet powiedzieć, że szczepionki potrafią zaszkodzić człowiekowi, gdyż taka szczepionka sprawia wrażenie, jakbyśmy mieli odporność i w pewien sposób może powodować, że ta choroba się nie rozwinie, ale w przyszłości nie zastępuje naturalnie rozwiniętej odporności, jaka pojawia się po przechorowaniu danej choroby. Chodzi np. o świnkę, czyli o zapalenie ślinianek przyusznych, która może nawrócić i powodować później chorobę u osoby dorosłej, po szczepieniu, groźniejszą niż gdyby tej osoby nie szczepiono. Jest takich przykładów więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=Ra0QtTUuFIc

Dr. Suzanne Humphries Lecture on vaccines and health FULL PART ONE Canal2ndOpinion 98,882 views

Ministerstwo zdrowia wprowadziło od poczatku 2017 roku kolejną obowiązkową szczepionkę przeciwko pneumokokom, co Ojciec może powiedzieć o tej szczepionce?

MZ robi to błędnie, szczepienia są obowiązkowe w tym znaczeniu, że są bezpłatne, a nie w tym znaczeniu, że to jest karalne, jeśli rodzice z tej usługi nie skorzystają. Tak należy to rozumieć i tak sądy polskie zaczęły to na szczęście interpretować. Szczepionka przeciwko pneumokokom jest wycofana w większości krajów zachodnich, ale wkracza do Polski. To jest przykład jakiejś pokrętnej logiki, która u nas jest. W innych krajach ta szczepionka została odrzucona jako toksyczna i nieskuteczna, a u nas jest wprowadzona.

https://www.youtube.com/watch?v=dE9ZrybFDBw

Małe dzieci są bombardowane 17. obowiązkowymi szczepieniami w 14. wkłuciach - to czeka dzieci do drugiego roku życia, w tym w pierwszych godzinach życia dziecko otrzymuje w szpitalu dwie szczepionki. Co Ojciec o tym sądzi?

Szczepień jest bardzo dużo na raz, są wstrzykiwane w coraz większej liczbie i coraz wcześniej. Jednak udowodniono, że szczepienia mają związek z autyzmem i innymi chorobami, więc nie jest prawdą, że jest to obojetne dla organizmu dziecka.

https://nworeport.me/2016/07/01/world-governments-knew-mmr-vaccine-caused-autism-in-1970s/

https://www.youtube.com/watch?v=fwuyxyBUmwY

https://www.youtube.com/watch?v=BArHKVgZqsE

Jednak taka opinia jest niepopularna w wielu kręgach medycznych

Tak, z pewnością będą kontrowersje, ale powołuję się na autorytety medyczne i na autorów biegłych w temacie szczepień. Jeśli ktoś opublikował pracę naukową i udowodnił, że autyzm jest związany ze szczepieniami, zawsze mamy prawo to zacytować.

https://www.youtube.com/watch?v=BArHKVgZqsE

https://www.youtube.com/watch?v=q62DcaNs_0M

https://www.youtube.com/watch?v=4fI1WwtIDyM

A jak w przypadku dorosłych, kiedy pojawiają się nowotwory - czy istnieją prace naukowe dowodzące, że jest to skutek wcześniejszych szczepień?

Są lekarze, którzy tak twierdzą i udowadniają naukowo, że widzą ten związek. Odrębną sprawą jest odnalezienie tych prac naukowych, to nie jest takie łatwe. Natomiast lekarze na podstawie swoich praktyk takie rzeczy podnoszą, mówią to też publicznie i się z tym nie kryją.

https://www.youtube.com/watch?v=DOWCLS7OutA

Ale w Polsce jest niewielu takich lekarzy

Myślę, że to jest możliwe głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli w takich krajach, w których jest pewna wolność obywatelska na jakimś tam jeszcze poziomie.

https://www.youtube.com/watch?v=iQ_2BVsfdgI

https://www.youtube.com/watch?v=h0CQrL5nzwo&t=499s

Przy tym są jeszcze wielkie koncerny farmaceutyczne, które zarabiają bardzo duże pieniądze na produkcji szczepionek, a jeśli jakiś kraj ustawowo nakaże stosować dane szczepienia, to mają eldorado na danym rynku.

Tak, te firmy wiedzą, jak dostać się na każdy rynek. Jedyną obroną jest społeczna świadomość i wspólne przeciwdziałanie.

https://www.youtube.com/watch?v=h0CQrL5nzwo

https://www.youtube.com/watch?v=XLqSgrhQdq4

Autism - Made in the U S A - Gary Null's Remarkable Documentary Vaccination Information Network 168,627 views

Dziękuję za rozmowę.

24.03.2017, 14:10