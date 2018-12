Dr M. Szołucha: 2018 najlepszy dla polskiej gospodarki w historii

"Ekonomiści za podsumowanie mijającego roku wezmą się dopiero za kilka tygodni, bo dane statystyczne mają to do siebie, że są publikowane przez różne instytucje (prywatne, państwowe) z pewnym opóźnieniem. Natomiast można powiedzieć, że 2018 rok – na podstawie podsumowanych już trzech kwartałów – był z pewnością dla polskiej gospodarki najlepszy od początku transformacji ustrojowej, czyli od blisko trzydziestu lat. Oczywiście i w czasach PRL–u trudno doszukać się lepszego okresu niż teraz" – powiedział dr Marian Szołucha.

"Dla pierwszego z tych wskaźników jest to bardzo wysoki odczyt, dla drugiego – wyjątkowo niski. W obu przypadkach oznacza to coś dobrego dla Polaków. W 2018 roku bardzo dynamicznie rozwijał się również nasz eksport. Rosły w nienotowanym tempie – zwłaszcza w niektórych branżach, takich jak budownictwo, gdzie mieliśmy do czynienia z odczytami nawet kilkunastoprocentowymi w pewnych momentach – płace Polaków, czyli nasze wynagrodzenia. Polacy z tymi wynagrodzeniami szli do sklepów, ochoczo konsumowali. Dzięki temu rosła także sprzedaż detaliczna" - podsumował.