Dr Leszek Pietrzak: W Europie obserwujemy coś w rodzaju chrystofobii

Trebla 28.5.19 18:29

Skoro tak, to może mam nie posyłać dziecka do szkoły? Przecież pedofilów wśród nauczycieli (wg. danych Policji) jest 6 razy więcej niż wśród księży. Przypuszczam też że blisko 100% duchownych którzy dopuścili się takich czynów to nie duchowni z powołania, ale agenci bezpieki.

A to o cukierkach to akurat argument który Donald Trump przytoczył przeciwko przyjmowaniu uchodźców.

Kościół to przede wszystkim normalni ludzie. Medialne histeria rozpętana jest wyłącznie w celu zmiany nastawienia Polaków do Kościoła, bo jedynie w ten sposób można poddać naród dalszemu praniu mózgów...