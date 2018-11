dr Leszek Pietrzak: Rosja będzie kroiła Ukrainę jak tort

"Ukraina nie jest członkiem NATO i UE, więc Rosja będzie starała się coraz częściej prowokować tego typu incydenty. Myślę, że o ile Rosja nie zdoła doprowadzić do upadku Ukrainy, to trzeba przewidywać scenariusz, że Ukraina będzie krojona po kawałku przez Rosję jak tort" - mówił historyk dr Leszek Pietrzak komentując działania Rosji w stosunku do Ukrainy.