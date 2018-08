Dr Krzysztof Kawęcki: Dlaczego jest potrzebny program 1000+

,,Program „500 plus” powinien być zmodyfikowany w kierunku promowania demograficznego, czyli musi być to wsparcie dla rodzin rozwojowych, rodzin z co najmniej trójką dzieci'' - uważa dr Krzyszto Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczpospolitej.

W rozmowie z ,,Radiem Maryja'' dr Kawęcki uznał, że choć program 500+ spełnił ważną rolę socjalną, to dla przełamania fatalnego położenia demograficznego Polski trzeba zrobić zdecydowanie więcej. ,,Wprowadzenie rządowego programu Rodzina 500 plus przyczyniło się do ograniczenia biedy wśród polskich rodzin, a zatem wypełniło ten aspekt socjalny czy społeczny, wprowadzenia zasady sprawiedliwości społecznej, jednak w niewielkim zakresie spowodowało wzrost urodzeń. W ubiegłym roku urodziło się ok. 402 tys. dzieci, a do zastępowalności pokoleń potrzeba poziomu ok. 560 tys. rodzin'' - powiedział Kawęcki.

,,Program „500 plus” powinien być zmodyfikowany w kierunku promowania demograficznego, czyli musi być to wsparcie dla rodzin rozwojowych, rodzin z co najmniej trójką dzieci. Dlatego Prawica Rzeczypospolitej postulowała również w różnych artykułach i wystąpieniach wprowadzenie koncepcji „1000 plus” na trzecie i każde następne dziecko'' - dodał polityk.

Jak wskazał, to właśnie kryzys demograficzny jest i głównym wyzwaniem dla polskiego państwa.

Stąd, argumentował, należy wprowadzić program 1000+ na trzecie i czwarte dziecko, a nie na każde; 500+ może dalej pełnić rolę wypełniania zasady sprawiedliwości społęcznej.

mod/RadioMaryja.pl