Dr Kostrzewa-Zorbas: Trump to dla Polski katastrofalny kandydat

"Kandydat podważający NATO jest katastrofalny dla Polski" - powiedział na antenie Radia WNET dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.

Politolog wskazał, że w kampanii wyborczej USA zaangażowane są służby specjalne. "Niestety nie jest to tylko cecha młodych demokracji, krajów posowieckich czy jakiś krajów Południa zwanego dawniej Trzecim Światem" - powiedział.

"To co nastąpiło kilka dni temu, to „wrzuta”, mówiąc żargonem politycznym, rozbudzająca emocje społeczne, bez żadnego materiału faktograficznego. Tylko rzucenie podejrzenia przez dyrektora FBI na kandydatkę partii demokratycznej. Dyrektora FBI, który jest republikaninem" - dodał Kostrzewa-Zorbas.



Politolog wskazał też, że Trump to z perspektywy Polski niebezpieczny kandydat. "Polacy niezależnie od tego czy prawicowi, lewicowi, centrowi czy jeszcze inni, nie powinni starać się chwalić tego kandydata, który będzie ich zdaniem najlepszy dla Amerykanów, lecz tego kandydata, który będzie najlepszy dla Polski. Kandydat podważający NATO jest katastrofalny dla Polski" - powiedział. Pytany, czy ewentualny wybór Trumpa na prezydenta może zagrozić obecności NATO w naszym regionie odparł, że jest to możliwe.

ol/Radio WNET

4.11.2016, 9:40