Dr Kmieciak: Czy edukacja seksualna prowadzi do uzależnienia od pornografii?

alcapone 10.7.19 14:13

Przecież to działa dokładnie jak alkohol - pobudza w mózgu ośrodki przyjemności. Jak wiadomo podawanie dzieciom i młodzieży alkoholu jest zakazane, gdyż błyskawicznie prowadzi do mocnego uzależnienia. Nawet w przypadku osób dorosłych o stabilnej psychice mamy mnóstwo dramatów. Te niby seks edukacje to tak jakby od podstawówki uczyć "kultury picia" - najpierw po łyżeczce, później po łyżce, później mały kieliszek, później duży. A tak od połowy szkoły średniej to już szklankami - w końcu po tylu latach nauki kultury picia to jaki problem? A jak jest problem, to oznacza że uczeń zaniedbywał się w nauce. ;-)))