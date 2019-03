dr Kazimierz Nowaczyk: Są kolejne dowody na wybuch w Smoleńsku

CzyLeciZNamiTrotyl 26.3.19 9:11

O, już ssacz publicznej forsy Nowaczyk wypełzł z nory, jak tylko króliczek smoleński pojawił się w mediach! Czekamy na Biniendów. Ten, co zwiał do USA też pewnie zaraz wróci po swoją dolę. Zaraz zaczną płodzić nowe "konferencje" pianobijcze i pokazywać na nich, jak wygląda kostka trotylu. Za miliony miesięcznie dla komisji podsmoleńskiej.

Za przeżartą przez tę geriatryczną hordę forsę z budżetu państwa dałoby się opłacić najemników, żeby porwali wrak i dostarczyli go do Polski. Ale po co? Zdechły króliczek leży sobie w Rosji, żeby w Polsce można było go gonić za grube pieniądze.

To państwo jest wrakiem, że takich ssaczy opłaca.