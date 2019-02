Dr Jerzy Targalski: Żydzi chcą upokorzyć Polskę

Olej 19.2.19 11:10

Skoro ten izraelski pacan już dmuchnął w tę swoją tubę i zrobił z siebie idiotę to trzeba by było polską propagandą go w ten jego kanał wepchnąć i ze zdwojoną mocą ten fakt nagłośnić aż do absurdu i paranoi. Żeby w świat poszedł przekaz o wariacie na stanowisku ministra izraelskiego MSZ-tu. Mało zręczna i inteligentna jest polska dyplomacja ale to jest osobna sprawa. Polskie media w tej chwili powinny niemal wyć i wzmacniać ten kłamliwy przekaz podkładem faktów dokumentujących prawdę. To powinno iść w świat. 24 h na okrągło.