Dr Jerzy Targalski: Żydowskie roszczenia tylko umacniają Rosję!

Publicysta zauważył, że w miarę jak "powoli, ale stale zaostrza się" konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami, Berlin coraz bardziej zbliża się do Chin.

"Dla nas jest to korzystne. (...) Jeżeli Stany Zjednoczone chcą, żebyśmy bronili ich interesów, to dlaczego popierają roszczenia żydowskie, które niszczą nasz kraj?"-zastanawia się gospodarz "Geopolitycznego tygla". Doktor Targalski zwraca uwagę, że w obliczu problemu roszczeń żydowskich coraz więcej Polaków zaczyna zastanawiać się, czy sojusz z USA jest dla nas korzystny. A to zwątpienie otwiera furtkę opcji prorosyjskiej...