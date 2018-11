Dr Jerzy Targalski: Wielka Chazaria to brednia i rosyjska propaganda

Dr Jerzy Targalski bezlitośnie obnaża brednie, które kryją się za koncepcją Wielkiej Chazarii. Według niej żydzi aszkenazyjscy mieliby nie być semitami, ale potomkami Chazarów, a co za tym idzie - ich praojczyzną miałyby być obszary stepowe między Dnieprem a Morzem Kaspijskim. To miałoby sprawić, że to Żydzi obalili reżim Janukowycza, bo chcą przejąć władzę na terytorium Ukrainy. Mieliby przesiedlić się do tego kraju - i co więcej przynieść ze sobą broń atomową. A to miałoby z kolei stanowić dla Polski duże zagrożenie.