Dr Jerzy Targalski: W interesie Polski leży upadek Rosji

Olej 26.1.19 16:58

Co rozumiemy przez upadek ?



Upadek Sowietów nie jest realny i realnie możliwy ze względu na atomowy arsenał, który nie może pozostać niczyj. Nie ma również państwa zdolnego lub chcącego udźwignąć opiekę nad tym wszystkim by nie wpadło w pod sterowność i nie wymknęło się spod kontroli. Doskonale o tym wiedzą sowieccy dygnitarze czego nie omieszkali ultymatywnie przedstawić Ameryce i światu w czasie wielkiej smuty gorbaczowsko – jelcynowskiej. Jakaś mniejsza lub większa forma utraty terytorium wraz z reorientacją całych struktur państwa i myślenia politycznego, które o ile nie zostanie skierowane na wewnętrzny rozwój gospodarczy pozostanie zarzewiem problemów dla świata i sąsiadów. Archaizm sowieckiej polityki w istocie pcha Sowiety w obłęd wielkości, której treścią są miliony bomb i rakiet i zapijaczeni do nieprzytomności towarzysze których po samogonie najlepszym narkotykiem jest obłędna moc ich sowieckiego państwa. A że w większości żyją nędznie propaganda tłumaczy zagrożeniem z zewnątrz. I tak ów obłęd trwa od ponad 70 lat.