Dr Jerzy Targalski: Tezy rosyjskiej agentury

Nie ma sensu zastanawiać się czy tezy rosyjskiej wojny informacyjnej rozpowszechniają w Polsce agenci wpływów Kremla, pożyteczni idioci, cwaniacy szukający poklasku i klikalności czy ludzie sterowani lub maniacy. Każdy może przecież powiedzieć, że on tak po prostu myśli. I to do takich właśnie wniosków doszedł własnym wysiłkiem intelektualnym, cóż na to poradzi, że Moskwa mówi to samo.