Okupacyjny charakter obecności wojsk amerykańskich pierwszy dostrzegł przyjaciel Leonida Swiridowa – Grzegorz Braun. Również jeden z czołowych portali promoskiewskich Zmiany na Ziemi, w przerwach między informowaniem o UFO i harmonii Kosmosu, ostrzegał już w czerwcu 2016 roku piórem swego admina i redaktora naczelnego Cypriana Gąsiorowskiego, że „polskie władze proszą Amerykanów o okupację naszego kraju”, przez co „narażają się na atak Rosji”, gdyż pomagają „osaczać ją bazami”. Teraz kampanię rosyjską prowadzi m.in. nadający z Francji na YouTube kanał Suwerenny.pl, prowadzony przez Pana Andrzeja, promowanego wRealu24 Marcina Roli. Pan Andrzej woła: „Po co bazy (…). Po co nam amunicja, pojazdy, broń dla brygady, magazyn uzbrojenia NATO? Dlaczego Polacy mają mieszkać na tykającej bombie”. Pan Andrzej wyspecjalizował się w oburzaniu się. „Nie dość, że będziemy mieć amerykańskie wojska, to jeszcze brytyjskie. To jest skandaliczne, wołające o pomstę do nieba, paranoja. To wstrząsające wiadomości” – nakręca się i kontynuuje: „Jestem przerażony, ja się po prostu boję (…). Każda armia obca na terenie naszego państwa jest to zagrożenie (…), pozbawia nas suwerenności”, ale politycy „kiedyś będą pociągnięci do odpowiedzialności” – grozi w imieniu Moskwy.