Dr Jerzy Targalski: Rosji zawsze chodzi o destabilizację sytuacji

- Bez zgody i zachęty Rosji wojska Chalify Haftara nie ruszyłyby do ofensywy. To z jego pomocą Rosjanie chcą przejąć kontrolę nad Libią. W ten sposób będą mieli dwa punkty oparcia w tym regionie: Syrię i Libię, co pozwoli na kontrolę dużej części wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego - mówił w Polskim Radiu 24 dr Jerzy Targalski.