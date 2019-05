Dr Jerzy Targalski ostrzega: Konfederacja ciągnie młodzież w kierunku Rosji

Bizon 22.5.19 20:50

Targalski, należy ci się proces w trybie wyborczym za te kalumnie, ale szkoda na ciebie czasu, stąd oszołoma nikt po sądach ciągać nie chce. Z czego wynikają te oszczerstwa czołowego ukrainofila i filosemity w Polsce? Przede wszystkim z bezradności, że wielu wyborców PiS z 2015 roku chce zagłosować na Konfederatów, bo czują się oszukani przez PiS. Zarówno Duda, jak i PiS podczas kampanii wyborczej 2015 zapowiadali powstanie z kolan w polityce międzynarodowej, zamiast tego mamy za sobą cztery lata polityki na kolanach wobec Ukrainy i Izraela. Tym się różnimy Towarzyszu Targalski, że Konfederacja nie chce padać na kolana przed nikim, niezależnie od tego czy klęcznik ma znajdować się w Moskwie czy w Waszyngtonie. Pamiętam jak Towarzysz Targalski udzielał wywiadu dla jednego z portali internetowych na YT, gdzie zapytany o antypolskie ekscesy na Ukrainie dotyczące Wołynia odparł: "A który mamy rok?", dodając haniebnie, że co by Ukraińcy nie zrobili, Kresowiakom zawsze będzie mało. Polska racja to Konfederacja i na dobry początek w niedzielę rozpoczynamy od 10 procent, później już tylko do góry.