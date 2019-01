Dr Jerzy Targalski o wiarygodności ,,rewelacji'' Sikorskiego

Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna", w książce "Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji" autorstwa Radosława Sikorskiego, b. szef dyplomacji "podzielił się ze światem wiedzą na wrażliwe dla państwa tematy", określając m.in. lokalizację centrum przesłuchań CIA na terenie Polski. Podkreślono też, że Sikorski w swojej publikacji wraca do propozycji rozbioru Ukrainy, którą Władimir Putin złożył Donaldowi Tuskowi - propozycja miała paść nie w Moskwie, ale w Sopocie.

Dr Jerzy Targalski odniósł się do relacji Radosława Sikorskiego dotyczącej domniemanej propozycji rozbioru Ukrainy – O pewnych rzeczach oczywiście się mówi. Rozmowy w sprawie Ukrainy mogły być, natomiast czego dokładnie dotyczyły, nie wiemy. Putin proponował jakieś porozumienie, sam fakt, że Donald Tusk w takie dywagacje z wrogim nam mocarstwem wchodził, jest kompromitujące dla Tuska i dla Polski – podkreślał gość.

Gość odniósł się również do ogłoszonej autokefalii Cerkwii ukraińskiej – Tomos został podpisany i wręczony, autokefalia stała się faktem, co za tym idzie faktem stała się schizma, cerkiew moskiewska odcięła się od Konstantynopola. Czas najwyższy aby wierni pozbyli się abpa Sawy, który grozi ekskomuniką za chodzenie do cerkwi tam, gdzie zwierzchnikiem jest patriarcha Konstantynopola Bartłomiej. Proszę pamiętać, że Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna w Polsce miała przed wojną autkefalię od Konstantynopola, obecnie zaś od Moskwy. Czas najwyższy, żeby polscy prawosławni z tym zerwali -.

bb/Polskie Radio