Wydawać by się mogło, że Braun wymienił wszystkie możliwe zbrodnie. Nikt nie zauważył, jakich zarzutów wobec siebie nie wymienił. Może śledczy zbadaliby, czy kpiarz zatruwa opinię publiczną rosyjską propagandą uderzającą w bezpieczeństwo państwa. Wiem, że nie jest to czyn karalny, gdyż zawsze może się tłumaczyć, iż po prostu ma taki pogląd, że Polska powinna wystąpić z NATO i ogłosić neutralność. O szerzeniu rosyjskiej propagandy Braun też nie wspomniał, choć nieustannie odkrywa a to izraelskie bunkry pod CPK, który ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, a to zamachy przygotowywane w Polsce przez marines, by sprowokować wojnę z Ukrainą, Rosją i Iranem do wyboru, w celu wyniszczenia Polaków, by zrobić miejsce dla Żydów. Bazy mają terroryzować Polaków. Czy to Swiridow z SWR jest źródłem tej „wiedzy”?