Dr Jerzy Targalski: Nie rzucajmy się na ,,Miśka'' - a może tylko odbiła mu sodówa?

Urszula 31.1.19 11:40

Mógł Macierewicz pilnować swojego protegowanego. Mógł go uczyć uczciwości. Powinien był wziąć na siebie odpowiedzialność za tego młodego, niewykształconego, niedoświadczonego człowieka. A co robił. Misiewiczowi oficerowie musieli salutować, nazywać "panem ministrem". Misiewicz współdecydował o awansach i zwolnieniach, jeździł ministerialną limuzyną, miał dostęp do tajnych akt o charakterze wojskowym. Sodówa uderzyła temu głupkowi do głowy. No i są efekty.