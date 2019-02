dr Jerzy Targalski: ''Maduro jest zakładnikiem Kremla''

Przypomnijmy, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro odrzucił ultimatum europejskich krajów, które wzywają go do przeprowadzenia ponownych wyborów prezydenckich. Obecnie w kraju obecni są "dwaj prezydenci". Zaakceptowany przez kraje UE i USA - Juan Guaido oraz popierany przez Rosję i Chiny - Nicolas Maduro.

"Wenezuelscy wojskowi nie są obojętni politycznie. Gdy w 1999 roku do władzy doszedł Hugo Chavez, to zniósł zakaz obejmowania stanowisk państwowych przez dowódców armii. W tej chwili są oni częścią elity władzy. Musieliby dojść do porozumienia z Juanem Guaido, który obiecał im zachowanie dotychczasowych przywilejów" - mówił ekspert na antenie Polskiego Radia 24.