Dr Jerzy Targalski: Kto kogo wykorzysta?

Rzecz w tym, że obóz ich przeciwników zdominowała Rosja, więc Bannon z konieczności zwraca się do ugrupowań prorosyjskich. Matteo Salvini we wrześniu 2018 roku przyłączył swoją Lega Nord do The Movement Bannona, chociaż inni putinofile, jak kanclerz Kurz czy Marine Le Pen, zachowali się wstrzemięźliwie.