Dr Jerzy Targalski: Kto chce zniszczyć sojusz RP z USA?

Wielu czytelnikom wystarczy, że ktoś opisuje knowania przeciwko Polsce (roszczenia, nasz rzekomy udział w Holocauście) oraz amerykańskie wsparcie dla próby wyłudzenia od nas haraczu (uchwała 447), i nie zauważa różnicy we wnioskach wysuwanych przez autorów. Po prostu ma być o Żydach, gdyż takie jest zapotrzebowanie patriotów.

Najzagorzalsi obrońcy przed żydowskimi roszczeniami i kalumniami niezmiennie dochodzą do wniosku, że największym zagrożeniem dla Polski jest sojusz z USA, a więc pozostaje nam podporządkować się Niemcom i Rosji. Teoretyczne uzasadnienie dał Stanisław Michalkiewicz.

A skoro „największe zagrożenie dla Polski od 1939 roku” stwarzają żydowskie roszczenia cieszące się poparciem USA, to logiczne, że sojusz z Ameryką jest dla nas zagrożeniem.

A skoro Polska „spod kurateli niemieckiej przeszła pod amerykańską”, to powinna powrócić do Berlina i pilnować, by jego sojusz z Moskwą trwał.