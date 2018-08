Dr Jerzy Targalski: Krytyka czy działania agentury

Celami ataku rosyjskiej agentury jest m.in. NATO, jego bazy w Polsce, sojusz Polski z USA. Gdyby głosić te tezy wprost, nie znalazłyby one dużego oddźwięku. Na szczęście dla Rosji istnieją Żydzi, a część z nich autentycznie atakuje Polaków.

Zwolennicy religii Holocaustu najchętniej obciążyliby nas odpowiedzialnością za ludobójstwo, dostarczając usprawiedliwienia przedsiębiorstwu Holocaust dla wydojenia Polski. To jest autentyczny konflikt, dla którego paliwa dostarcza część elit żydowskich w USA i Izraelu.

Rosyjska agentura wykorzystuje go, przekierowując propagandę na USA jako narzędzie Izraela, które dąży do zniszczenia Polski. Raz słyszymy, że USA już zawarło nową Jałtę, a więc oddało nas Putinowi, to znów że chce nas użyć do wojny z Rosją, by wygubić, robiąc miejsce dla Żydów.

„Braungryguć” nie może się zdecydować. Wtóruje Michalkiewicz, wieszcząc obrócenie Polaków w żydowskich niewolników za sprawą nacisków amerykańskich. Sugeruje też rozbiór Polski i Ukrainy i stworzenie tu państwa żydowskiego. Braun już widzi wyspowe państwo żydowskie, ale wyłącznie na terenie państw, które sprzeciwiają się Rosji, a więc bez Białorusi i Węgier.

Agentura rosyjska adresuje swój przekaz do osób przerażonych, sfrustrowanych, antysemitów i ludzi, którzy szukają prostych wytłumaczeń. Za agenturą podążają gawnojedy – ofiary sukcesu polskiego szkolnictwa w dziedzinie wymóżdżania młodzieży – zasypując internet tezami dla kretynów o niebezpieczeństwie żydowskim, żydowskiej agenturze i pokojowej Rosji, okupacji amerykańskiej, o żołnierzach USA, którzy mają mordować Polaków, i tylko neutralność może nas uratować.

Ta rosyjska walka z USA, często dokonywana polskimi rękami, jedynie szkodzi w walce z rzeczywistym zagrożeniem.

Jerzy Targalski