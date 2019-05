Dr Jerzy Targalski: KE będzie nadal zabiegała o głosy dewiantów. ,,Pederasta w każdym domu, masturbacja już w żłobku''

„Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wróci do swojej polityki kapitulacji przed wszystkimi, we wszystkich sprawach i przepraszania, że żyje, żeby się folksdojcze nie denerwowali, tylko byli zadowoleni, taki wynik się nie powtórzy” - stwierdził w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” dr Jerzy Targalski zapytany o to, czy można liczyć na podobny sukces Prawa i Sprawiedliwości na jesieni.