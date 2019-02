dr Jerzy Targalski dla Frondy: Wspólny cel Polski i Izraela - osłabić Niemcy

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jako co możemy odbierać konferencję nt. Bliskiego Wschodu, która odbyła się w Warszawie?

Dr Jerzy Targalski: Po pierwsze jako dalsze pogłębienie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Niemcami i Unią Europejską. Po drugie doszło do ogólnych ustaleń pomiędzy Izraelem a sojusznikami Arabii Saudyjskiej przeciwko Iranowi. Można powiedzieć, że Izraelczycy podjęli nieudaną próbę wymuszenia na Europie Zachodniej przyłączenia się do sankcji przeciwko Iranowi. Natomiast Izrael osiągnął swój cel przez to, że udało mu się osłabić Niemcy (co jest też w naszym interesie).

To znaczy?

Poprzez zrobienie konferencji w Polsce, tuż przed niemieckim "nosem" i to konferencji, przeciwko stanowisku Niemiec i całej Unii Europejskiej, pokazali tym samym, że mają w Europie sojuszników, którzy przeciwstawią się Niemcom.

Jak natomiast jest z naszego punktu widzenia?

Z naszego punku widzenia, cena którą zapłaciliśmy była za duża- nadal nie wiemy, czy powstanie u nas Fort Trump, stąd nadal nie mamy pewności czy Stany Zjednoczone używają nas tylko do tego by postraszyć Niemców i Rosjan cz też myślą o poważnym sojuszu.

Jakie minusy można dostrzec przy tej okazji?

Dużym minusem było dla nas to, że Izrael osiagnął swój cel w którym po raz kolejny poniżył Polskę i znów w świat poszła informacja, że Polacy współdziałali w holocauście, a nawet, że Żydzi prowadzili powstanie w getcie przeciw Polakom i nazistom. Takie stwierdzenie, że między Polakami a hitlerowcami nie było różnicy, gdyż jedni i drudzy mordowali Żydów jest wygodne dla tych, którzy milczeli w sprawie holocaustu tak jak Amerykanie, bądź rzeczywiście współdziałali w nim tak jak niektóre narody Europy Zachodniej. Przyznam, że byłem zwolennikiem spotkania Wyszehradu w Jerozolimie, bo ta inicjatywa przyczyniłaby się do osłabienia dyktatu niemieckiego w Unii Europejskiej. O ile osłabienie Niemiec (największego sojusznika Iranu) jest we wspólnym interesie Polski i Izraela, to koszt jaki Polska mogłaby ponieść poprzez przyznanie, że razem z Niemcami mordowaliśmy Żydów jest za wysoki dlatego uważam, że nie powinniśmy jechać na ten szczyt do Jerozolimy.

Czy USA będą, jak zapowiadają, "stać ramię z ramię z Polską jako częścią NATO"?

Tego nie wiemy, bo na chwilę obecną Stany Zjednoczone po prostu nas poniżają. Amerykanie muszą się w końcu zdecydować czy chcą mieć w nas rzeczywistego sojusznika czy wolą wychodować u nas silną prorosyjską orientację. Jak na razie USA i Izrael robią wszystko poprzez szerzenie dezinformacji na nasz temat by wychodować w Polsce silną orientację prorosyjską.

Czego natomiast możemy spodziewać się po Iranie, po Rosji?

Niczego oprócz propagandy, nie muszą oni nic robić, by w Polsce powstała rosyjska partia wystarczą organizacje amerykańskie i żydowskie. PiS tolerując takie wypowiedzi, nie zajmując zdecydowanego stanowiska wobec tych żydowskich inicjacji przegra z kretesem i tym samym wyhoduje na własnej piersi partię rosyjską w Polsce.

Wspomina Pan o poniżaniu Polski przez USA, co konkretnie ma Pan na myśli? O które wypowiedzi polityków amerykańskich Panu chodzi?

Przede wszystkim chodzi mi o wmuszanie nam jako bohatera narodowego żydowskiego bandyty z UB, który wysławił się przede wszystkim mordowaniem Polaków. Cały czas chodzi tu o toby inni, którzy naprawdę są odpowiedzialni za holocaust lepiej się poczuli, aby to osiągnąć przesuwają odpowiedzialność na nas.

Wielu komentatorów oceniało, że raczej był to wyraz nierzetelności a nie celowe działanie?

Być może Pompeo nie wiedział co mówi, ale ma on jednak zespół, który on przecież wybierał także na jedno wychodzi. Ja bym Pompeo nie rozgrzeszał i nie rozgrzeszałbym także Czaputowicza za jego brak reakcji.

Jak Pana zdaniem powinniśmy postępować by przestano nas poniżać a zaczęto szanować?

Przede wszystkim trzeba było od razu zareagować, dziennikarkę opowiadającą kłamstwa od razu trzeba było deportować. W Polsce wielu Polaków narzeka na Żydów, ale pod petycją by wytoczyć Andrei Mitchell proces podpisało się zaledwie 2,5 tysiąca osób. Stąd niech ci wszyscy, którzy "rozdzierają szaty" przede wszystkim spojrzą na siebie, skoro społeczeństwo nie jest zdolne do działania to niech pmrzyjanmniej przestanie narzekać.

