"Ukraińcy uzyskali autokefalię, czyli sytuacja kościelna wróciła znów do tej, jaka była przed 1685"-podkreślił historyk. Kolejna kwestia to armia ukraińska.

"Za Janukowycza została całkowicie rozmontowana, tak jak w Polsce armia polska za Tuska. Teraz została odbudowana. Ukraina obecnie podwyższyła stan swoich wojsk, gotowych do użycia w polu z 6 do 60 tysięcy. Co więcej nawiązano ścisłą współpracę między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi"-mówił prowadzący "Geopolitycznego tygla".

"Jeżeli chodzi o samą Rosję, to przede wszystkim Rosja nie ma możliwości zaciągania kredytów na taką skalę jak poprzednio, co ma taki skutek, że zadłużenie Rosji spadło do 15 procent PKB. Bez pieniędzy Rosja nie może dokonywać inwestycji surowców, a to znaczy, że nie może zwiększać sprzedaży gazy i ropy, o co jej chodziło"- wyliczał dr Jerzy Targalski. Historyk zwrócił uwagę, że Federacja Rosyjska straciła dostęp do technologii, tym samym nie może zrealizować planu uruchomienia wydobycia gazu i ropy na Morzu Arktycznym.