Dr Jerzy Targalski: Brexit wzmocni pozycję Polski jako sojusznika USA

Dr Jerzy Targalski komentował dymisję premier Wielkiej Brytanii. - Theresa May nie wywiązała się ze swojego zadania, zapłacili za to konserwatyści, którzy zdobyli jedynie cztery mandaty do parlamentu Europejskiego. Teraz jest problem, kto będzie jej następcą, szefem partii konserwatywnej, a co za tym idzie premierem. Donald Trump od dawna popierał na to stanowisko Borysa Johnsona, wypowiadał się także, że w negocjacjach dotyczących brexitu powinien uczestniczyć Nigel Farage.