Dr Jerzy Targalski: Archipelag. Czy powiedzie się konsolidacja?

Trwają rozmowy i ukłony w środowisku narodowo-katolickim i partii putinofila Korwina. Od Marka Jakubiaka przez Roberta Winnickiego, Grzegorza Brauna, zabawnego Korwina do Mirosława Piotrowskiego i Marka Jurka, dla którego Polska sprowadza się do zakazu aborcji. Nie wszyscy w tym środowisku są zwolennikami współpracy z Rosją, ale taki jest trzon Winnicki–Korwin.

Przygotowywanym od roku zapleczem medialnym jest W Realu24, gdzie Marcin Rola uprawia dość chamską propagandę – nieważne czy prawda, grunt, by słuchali. A jak wiadomo, na bzdury jest największy popyt. Roli dzielnie pomaga kpt. Roman Sklepowicz z Departamentu I. Czy Archipelag jest w stanie się skonsolidować? O tym zadecydują kasa i służby. Będzie rozkaz, to największe oryginały podporządkują się. Następnie dojdzie do selekcji i na końcu pozostanie piwo Ciechan.